ФК "Карпати" звинуватили FARE у проявах дискримінації

Сьогодні львівський футбольний клуб "Карпати" оприлюднив відкритий лист до віце-президента Федерації футболу України Сергія Стороженка з приводу ініціативи долучитися до акцій тижня FARE (Футбол проти расизму та насильства у Європі) проти дискримінації, зауваживши, що клуб не вважає за можливе підтримати організацію.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі ФК "Карпати".

Зокрема, в листі зазначається: "ФК "Карпати" категорично виступає проти будь-яких актів чи форм дискримінації за расовою, національною, класовою чи іншою ознакою та готовий долучатись до будь-яких акцій реальної боротьби з проявами недопустимої поведінки уболівальників на стадіонах. Водночас, ми не вважаємо за можливе виступати на підтримку FARE, оскільки вмотивовано не вважаємо цю організацію такою, котра дійсно щиро переслідує задекларовані цілі, а, навпаки, сама хибує упередженими та нефаховими підходами, котрі приводять до дискримінаційних результатів в Україні загалом та у ставленні до нашого клубу, зокрема".

Конкретні претензії до FARE викладені у трьох пунктах листа: "1. Відсутність у методичних матеріалах FARE будь-яких ознак боротьби з використанням символіки людиноненависницької комуністичної ідеології, при тому що Україна, серед інших країн Східної Європи, страхітливим чином постраждала як від нацистського, так і від комуністичного режимів, причому в абсолютних цифрах людські жертви України від комуністичного режиму є значно вищими, а Голодомор 1932/1933 років визнаний актом геноциду комуністичного режиму проти українців державними органами багатьох країн світу.

2. Внесення FARE до дискримінаційних символів у своїх методичних матеріалах символіки та образів провідників українського національно-визвольного руху першої половини ХХ ст., навіть незважаючи на їх офіційне державне визнання Указом Президента України від 28 січня 2010 року. Такою дією FARE здійснила прямий дискримінаційний акт проти українців за національною ознакою.

3. Написання представниками FARE провокативного доносу до УЄФА на ФК «Карпати» після матчу «Карпати» - «Галатасарай», у якому реальний факт демонстрації антитурецького банера під час матчу був доповнений немислимим букетом абсурдних звинувачень, а також упереджена спекулятивна підтримка помилкового Рапорту делегата матчу «Карпати» – «Зестафоні» під час участі команди «Карпати» у змаганнях Ліги Європи у сезоні 2010/2011 рр. Усі неправдиві напади FARE на наш клуб були повністю визнані неспроможними повноважними органами УЄФА в апеляційному порядку".

Також у листі зазначається: "Діяльність FARE в Україні є абсолютно непублічною, організація ніколи не намагалась донести до футбольної спільноти свої принципи та критерії діяльності. Власне для того, щоб отримати підтримку нашого клубу, організація повинна здійснити належну еволюцію, виправити та принести офіційні вибачення за допущені помилки та переконати суспільство в чистоті своєї діяльності з тим, щоб ці помилки не були повторені у майбутньому".

Лист підписаний генеральним директором ФК "Карпати" Ігорем Дедишиним.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня спостерігачі FARE були присутні на матчі відбіркового турніру ЧС-2014 Україна - Сан-Марино, що відбувався у Львові, де зафіксувала порушення з боку уболівальників - використання фаєрів під час гри, неонациські банери та образи футболіста української збірної Едмара (натуралізованого бразильця) на расовому грунті. Дисциплінарний комітет FIFA (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) прийняв рішення щодо санкцій до збірної України та ФФУ - штраф у 45 тис. швейцарських франків, дискваліфікація Львів-Арени до початку відбіркового турніру ЧС-2018 та проведення наступного матчу збірної України (проти Польщі, в Харкові 11 жовтня) без глядачів. Пізніше дія цього рішення була призупинена.