У Кличка заявили, що бою-реваншу з Повєткіним не буде

Менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте виключив можливість бою-реваншу між українцем і Олександром Повєткіним. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Sport.de.

За словами Бенте, обговорювати повторний бій немає сенсу, оскільки під час першого поєдинку українець володів беззаперечною перевагою.

Менеджер додав, що українець не повернеться на ринг раніше весни 2014 року. За словами Бенте, чергового суперника Кличко обере одна з боксерських організацій, чиїм поясом чемпіона світу володіє українець.

Після бою з Повєткіним Кличко заявив, що, швидше за все, його наступним суперником буде обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітня боксерська організація). У вересневому рейтингу WBO на першому місці знаходиться росіянин Денис Бойцов. Бенте назвав росіянина цікавим боксером, додавши, що в суперважкій вазі багато хороших спортсменів.

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Кличко і Повєткін провели бій 5 жовтня в московському спорткомплексі «Олімпійський». За підсумками 12-раундового поєдинку судді одноголосно визнали перемогу українського боксера, який захистив титул «суперчемпіона» світу WBA (Всесвітня боксерська асоціація), а також чемпіонські звання за версіями IBF (Міжнародна боксерська федерація) і WBO.

Поєдинок з Повєткіним став для Кличка 64-м в кар'єрі. 61 бій українець виграв (51 - нокаутом), а три рази він опинявся в ролі переможеного. Повєткін зазнав першої поразки в 27 поєдинках.