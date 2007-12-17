Англійські фани назвали Шеву найгіршим трансфером

В Англії провели онлайн-опитування за визначення найгіршого трансферу в історії Прем`єр-ліги.

Упевнену “перемогу”, набравши 2857 голосів з 6677 можливих здобув українець Андрій Шевченко. Влітку 2006 Челсі віддав за нього 30 мільйонів фунтів і платить зарплату 120 тисяч на тиждень. За цей час Шева забив тільки 18 голів у складі команди.

Другу позицію зайняв Хуан Себастьян Верон. МЮ свого часу заплатив за нього 28,1 мільйона фунтів. Аргентинець набрав 1069 голосів.

Третім прийшов ще один українець. 11 мільйонів від Тоттенхема за Сергія Реброва оцінили 635 тих, що голосували, повідомляє Football.uaз посиланням на The Daily Mail.