Матч "Днiпро" - "Металіст" буде дограний – Дирекція УПЛ
Дирекція української Прем’єр-ліги розглянула ситуацію із припиненням матчу 12-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги «Дніпро» - «Металіст» і прийняла рішення дограти цей матч.
Як повідомляє офіційний сайт Прем`єр-ліги, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні УПЛ.
Зокрема, в тексті рішення зазначається: "Беручи до уваги обставини, що виникли на стадіоні «Дніпро-Арена» перед початком другого тайму матчу, на підставі документів, отриманих від офіційних осіб матчу, керуючись Регламентом змагань, постановлено:
1. Матч «Дніпро» - «Металіст» повинен бути дограний, починаючи з другого тайму.
2. Дата і час догравання матчу будуть визначені додатково".
На тему: Матч УПЛ "Дніпро" - "Металіст" був перерваний й не буде дограний сьогодні
Як повідомляв УНІАН, матч "Дніпро" - "Металіст", який відбувався 6 жовтня на "Дніпро-Арені", не був дограний через проблеми з освітленням на стадіоні в Дніпропетровську.