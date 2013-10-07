Матч "Днiпро" - "Металіст" буде дограний – Дирекція УПЛ

Як повідомляє офіційний сайт Прем`єр-ліги, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні УПЛ.

Зокрема, в тексті рішення зазначається: "Беручи до уваги обставини, що виникли на стадіоні «Дніпро-Арена» перед початком другого тайму матчу, на підставі документів, отриманих від офіційних осіб матчу, керуючись Регламентом змагань, постановлено:

1. Матч «Дніпро» - «Металіст» повинен бути дограний, починаючи з другого тайму.

2. Дата і час догравання матчу будуть визначені додатково".

На тему: Матч УПЛ "Дніпро" - "Металіст" був перерваний й не буде дограний сьогодні

Як повідомляв УНІАН, матч "Дніпро" - "Металіст", який відбувався 6 жовтня на "Дніпро-Арені", не був дограний через проблеми з освітленням на стадіоні в Дніпропетровську.