Блохін: я тренер дуже амбітний

Головний тренер ФК «Москва», колишній тренер збірної України Олег Блохін в інтерв`ю газеті «Спорт день за днем» поділився подробицями свого переїзду до Росії і розповів про свої плани.

Звичайно, торкнулися теми непотрапляння на Євро 2008:

«Можливо, не було того везіння, про що багато писали журналісти, — фарт, фарт. Десь робили помилки. Але навіть не дивлячись на те, що ми зайняли четверте місце в групі і втратили очки в іграх, які мали вигравати, я б не назвав цей цикл зовсім провальним. Але крок вперед ми зробили - спробували перебудувати команду. Просто протягом турніру нам це не дуже вдалося, в якихось іграх не було оптимального складу. Але нічого страшного не відбулося, головне - зробити правильні висновки», - відзначив Блохін.

Говорити про своє рішення залишити пост тренера збірної Блохін відмовився: «Пройде час, і я, можливо, розповім», - сказав наставник «Москви».

Як виявилось, у якості свого наступника Блохін пропонував ФФУ кандидатуру Олексія Михайличенка.

Олег Блохін не вважає, що вичерпав себе на посту тренера національної збірної, але... прийняв інше рішення. А якщо колись покличуть повернутися – «Я дуже добре подумаю. З однієї простої причини: робота в збірній - дуже специфічна».

Блохін говорить, що не боїться так круто міняти свою кар`єрну долю і їхати до Росії.

«Ні, не страшно. Я з місця в кар`єр прийшов у збірну.»

Тренер сказав, що стежить за чемпіонатом Росії і вважає його сильнішим, ніж український.

«По-перше, ті вливання, які робляться в російський чемпіонат, - більші. Грошей вкладається більше. У Росії більше стабільності. Клубів десять твердо стоять на ногах. Є упевненість в завтрашньому дні, що не піде президент, що грошей не буде. У нас тільки Динамо, Шахтар, Дніпро, Чорноморець, донецький Металург, мабуть, мають фінансову стабільність. Всі інші живуть за принципом: сьогодні є президент, завтра його вже немає», - відзначив Блохін.

За словами Блохіна, в київське Динамо його не звали працювати, на запитання, чи хотілося б попрацювати в якому-небудь українському клубі, тренер відповів: «Якщо скажу, що ні, ви мені не повірите (сміється). Якщо скажу, що так, тобто дві команди, в яких можна було б попрацювати, — це Динамо і Шахтар. Всі інші поки не дотягують.»

Основною причиною того, що тренер прийняв пропозицію Москви Блохін називає розмову з президентом Юрієм Бєлоусом.

«Перше нормальне знайомство було минулого року на Кубку Першого каналу. Причому переконав він мене не в сенсі грошей, а в сенсі свого ставлення до футболу і розуміння, що президент хоче робити».

У Блохіна амбітні плани позмагатися за найвищі місця із Зенітом, Спартаком і ЦСКА

«Ці бренди складалися роками, тому їх вважаю грандами. А Москва - бренд новий, який треба розвивати. А що стосується боротьби - то не святі горшки ліплять. Чому ми не можемо боротися за чемпіонство? Я тренер дуже амбітний. Найголовніше - переконати в цьому гравців, щоб команда повірила».

«Тому що, коли я прийшов в збірну України і сказав, що ми вийдемо з першого місця в групі з Грецією, Туреччиною і Данією, всі подумали, що Блохін - божевільний. Так? Напевно, так. Але ми ж виконали завдання, значить, не зовсім божевільний (сміється). Отже ідея завоювати золоті медалі зовсім не абсурдна», - заявив тренер.

На запитання, чи усвідомлює він, який фурор викликав у російському чемпіонаті своєю появою, Блохін відповів:

«Ні, не усвідомлюю. Телекамер сьогодні було багато, але я не знаю, скільки журналістів буває на прес-конференціях інших гравців (сміється). Але взагалі я нормально до цього ставлюся. Слава мене не бентежить — я її вже пережив у 23 роки, коли став володарем Золотого м`яча. Тоді було важко, зараз — цілком нормально».