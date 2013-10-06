Міліція гарантує евакуацію людей з "Дніпро-Арени", де вимкнулось освітлення

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

«Ми забезпечимо безперешкодний вихід людей і не допустимо порушень правопорядку під час виходу глядачів з території стадіону», - запевнили у ВЗГ.

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В главку також зазначили, що враховуючи попередній досвід та «непрості відносини» між прихильниками обох клубів, для охорони правопорядку залучено достатню кількість міліції.

«Щоб уникнути будь-яких несподіванок між фанами клубів правоохоронці супроводжуватимуть харківських уболівальників, які приїхали на матч, до кордонів Харківської області», - запевнили у дніпропетровському главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері під час перерви між першим та другим таймом футбольного матчу з невідомих причин раптово вимкнулось світло.

Тоді уболівальники увімкнули ліхтарики на мобільних телефонах, а дехто, всупереч забороні проносити на стадіон відкриті джерела вогню, в одному із секторів запалили фаєри, в результаті дим розповсюдився на певну частину стадіону.

На ньому перебувають тисячі уболівальників.