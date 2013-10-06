Українські волейболісти потрапили до третього раунду кваліфікації ЧС-2014

Чоловіча збірна України з волейболу вийшла до третього раунду відбіркового етапу чемпіонату світу з волейболу-2014, вигравши турнір за участю шести команд в рамках другого етапу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на турнірі в Голландії українці виграли чотирі матчі з п`яти.

Сьогодні, в заключному матчі другого раунду відбіркового турніру, команда України обіграла збірну Ізраїля, мавши по ходу гри проблеми лише в першому сеті - 28:26, 25:11 и 25:14.

Таким чином, збірна України набрала 12 очок і посіла в цьому турнірі перше місце. Другими фінішували волейболісти збірної Нідерландів, третіми - збірної Білорусії. Згідно регламенту, до наступного етапу змагань вийшли три команди з шести участників.

Чемпіонат світу з волейболу відбудеться у Польщі в 2014 році.