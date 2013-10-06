Олімпійський вогонь згас у Кремлі

Літак з олімпійським вогнем прибув до Москви в неділю вдень. Олімпійську чашу на Червоній площі запалив президент РФ Володимир Путін. Факел в руках Карапетяна згас на понад 20 секунд, після чого був запалений за допомогою запальнички одним зі співробітників, які супроводжували забіг.

На тему: У Росії почалася естафета олімпійського вогню

Естафета, яка є наймасштабнішою з національних естафет олімпійського вогню в історії, стартує 7 жовтня в Москві. Вона пройде через 2,9 тисячі населених пунктів країни, триватиме 123 дні, вогонь подолає понад 65 тисяч кілометрів. Завершиться естафета 7 лютого 2014 в Сочі, в день відкриття Ігор.

Довідка. Шаварш Карапетян - 11-разовий рекордсмен світу, 17-разовий чемпіон світу, 13-разовий чемпіон Європи, семиразовий чемпіон СРСР з підводного плавання, заслужений майстер спорту СРСР. Крім спортивних досягнень, відомий тим, що кілька разів в екстремальних ситуаціях рятував людей від загибелі.

Найбільш резонансний випадок - падіння тролейбуса з 92-ма пасажирами в Єреванське озеро в 1976 році. Випадково опинившись там, спортсмен витягнув з дна озера десятки людей, 20 з яких вдалося врятувати.