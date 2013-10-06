У Росії почалася естафета олімпійського вогню

У неділю на Красній площі він запалив чашу олімпійського вогню, вогонь з якої буде пронесено через всю Росію й доставлений 7 лютого 2014 в Сочі - столицю зимової Олімпіади, повідомляє РІА Новости.

"Сьогодні радісний і врочистий день: олімпійський вогонь - символ головних спортивних змагань планети, символ миру і дружби - прибув до Росії і через кілька хвилин вирушить у дорогу нашою величезною країною" , - сказав Путін на церемонії.

Президент РФ підкреслив, що ця естафета стане унікальною, тому що олімпійський вогонь пройде через регіони Росії і "покаже світові Росію такою, якою вона є, такою, якою ми її любимо".

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Під час естафети, за його словами, будуть показані масштаб, самобутність і краса Росії, багатство природи і неповторність культури. Крім того, сказав Путін, будуть продемонстровані досягнення багатонаціонального народу Росії, "народу, об'єднаного спільними цілями і гордістю за свою велику батьківщину, народу єдиного, в характері якого історично сконцентровані цінності справедливості, взаємодопомоги, підтримки, відкритості і дружби, поваги, рівності та різноманітності".

Він зазначив, що всі ці ідеали перегукуються з ідеалами самого олімпійського руху. "Закономірно, що в Росії так люблять спорт, цінують все, що з ним пов'язано. Без такої активної, зацікавленої підтримки громадськості, громадян Росії було б неможливо здійснити грандіозні спортивні проекти. Олімпіада в Сочі дійсно стала нашою спільною справою, нашої спільної мрією, яка стає реальністю" , - сказав Путін.

Президент подякував усім, хто бере участь в підготовці Олімпіади, і всіх, хто вболіває й переживає за її успіх. "Саме таким людям довірено пронести олімпійський вогонь по Росії. Спортсмени та громадські діячі, вчителі, лікарі, студенти, люди старшого покоління - кожен з 14 тисяч учасників олімпійської естафети, а саме стільки буде учасників, заслужив право стати частиною олімпійської історії", - сказав голова держави.

Путін висловив упевненість у тому, що ця естафета "запалить серця мільйонів людей, а олімпійський факел, прообразом якого стало перо чарівної жар-птиці, принесе радість і удачу мільйонам жителів нашої Росії".

"У добру путь до XXII зимових Олімпійських ігор" , - сказав він.