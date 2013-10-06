Треба показати ФІФА, що в Україні немає місця расизму й неонацизму - депутат
Завдяки зв'язкам Григорія Суркіса у ФІФА та зусиллям української федерації футболу вдалося повернути вболівальників на харківський стадіон, де відбудеться важливий матч для збірної країни
Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії Регіонів Євген Балицький.
«Тому за присутність вболівальників та їхню підтримку збірної ми повинні дякувати саме їм - ФФУ та віце-президентові УЄФА Григорію Суркісу. Але санкції проти України не скасовані повністю. Якщо під час матчу в Харкові на стадіоні знову опиняться неонацистські гасла і прапори, то від міжнародної ізоляції український футбол вже важко буде врятувати. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб матчем у Харкові показати ФІФА, що в Україні немає місця проявам расизму та неонацизму, що ми вміємо вболівати за свою команду по-європейськи, і що ми зробили правильні висновки з санкцій за порушення у Львові», - сказав політик.
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«Якщо ми йдемо до Європи і приймаємо їхні правила гри, то з них не повинно бути винятків. Добре, що вдалося повернути вболівальників на харківські трибуни. Але цими можливостями не можна зловживати. Ми повинні виробити систему, яка не дозволить повторити «помилки Львова» і не допустить, щоб нечисті на руку політики робили зі спортивних змагань осередок нетерпимості та неонацизму. Спорт має об'єднувати людей, а не роз'єднувати! І ми це доведемо в Харкові» , - висловив упевненість парламентарій.