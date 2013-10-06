Треба показати ФІФА, що в Україні немає місця расизму й неонацизму - депутат

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії Регіонів Євген Балицький.

«Тому за присутність вболівальників та їхню підтримку збірної ми повинні дякувати саме їм - ФФУ та віце-президентові УЄФА Григорію Суркісу. Але санкції проти України не скасовані повністю. Якщо під час матчу в Харкові на стадіоні знову опиняться неонацистські гасла і прапори, то від міжнародної ізоляції український футбол вже важко буде врятувати. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб матчем у Харкові показати ФІФА, що в Україні немає місця проявам расизму та неонацизму, що ми вміємо вболівати за свою команду по-європейськи, і що ми зробили правильні висновки з санкцій за порушення у Львові», - сказав політик.

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«Якщо ми йдемо до Європи і приймаємо їхні правила гри, то з них не повинно бути винятків. Добре, що вдалося повернути вболівальників на харківські трибуни. Але цими можливостями не можна зловживати. Ми повинні виробити систему, яка не дозволить повторити «помилки Львова» і не допустить, щоб нечисті на руку політики робили зі спортивних змагань осередок нетерпимості та неонацизму. Спорт має об'єднувати людей, а не роз'єднувати! І ми це доведемо в Харкові» , - висловив упевненість парламентарій.