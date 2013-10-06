Кличко вважає, що Повєткін обійдеться без його порад

“У житті часто так буває - ти йдеш то вгору, то вниз, - сказав Кличко. - Поразку завжди важко переживати, проте це спорт, я сам тричі пройшов через це. І я багато що після невдач проаналізував і багато що з них черпав для себе. Думаю, що мені не варто Олександра якось повчати. Він сам зуміє зробити правильні висновки після сьогоднішнього бою”, - цитує Кличка РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, український боксер Володимир Кличко у Москві захистив свої титули в поєдинку з російським суперважкоатлетом Олександром Повєткіним.

Раніше Повєткін виграв усі 26 боїв, а Кличко-молодший отримав 60 перемог (51 – достроково) і зазнав трьох поразок.