Кличка здивувала присутність Чісори на поєдинку з Повєткіним

Кличко одноголосним рішенням суддів виявився сильнішим за Повєткіна під час бою, який відбувся у суботу в московському спорткомплексі "Олімпійський". Кличко захистив свої титули суперчемпіона за версією WBA і чемпіона світу за версіями IBF і WBO, повідомляє РІА Новости.

"Якби у мене була можливість раніше закінчити бій, то я б її використав. Але я не поспішав, чекав, коли енергія у Олександра вичерпається. Але він, на диво, був стійким і продовжував іти вперед" , - сказав Кличко журналістам, додавши, що "здивований присутністю (Дерека) ​​Чісори на цьому поєдинку".

Ця поразка стала першою в кар'єрі 34-річного Повєткіна. Раніше росіянин виграв усі 26 боїв (18 з них - нокаутом), Кличко-молодший здобув 61 перемогу (51 - достроково) і зазнав трьох поразок (усі - нокаутом).