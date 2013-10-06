Олімпійський вогонь вирушив з Афін до Москви

Прибуття чартерного рейсу делегації оргкомітету "Сочі 2014" очікується в московському міжнародному аеропорті "Внуково-3" о 13.15 за Києвом. Брендований AirbusA320 вирушить до Москви рейсом SU 7101. Олімпійському вогню в літаку дали цілий ряд крісел в кінці пасажирського салону, повідомляє РІА Новости.

Вогонь був урочисто переданий російській стороні в суботу на церемонії, що відбулася на біломармуровому стадіоні "Панатінаїкос" у столиці Греції. З Внуково полум'я буде доставлено на Червону площу кортежем байкерів.

7 жовтня в столиці Росії стартує наймасштабніша з національних естафет олімпійського вогню в історії, яка пройде через 2900 населених пунктів країни, триватиме 123 дні, подолає понад 65 тисяч кілометрів, і завершиться 7 лютого 2014 року в Сочі, в день відкриття Ігор.