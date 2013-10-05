Кличко переміг Повєткіна

У Москві завершився бій за титул чемпіона світу з боксу, в якому українець Володимир Кличко переміг росіянина Олександра Повєткіна у бою, який продовжувався усі 12 раундів - за очками.

Як передає кореспондент УНІАН, українець захищав в цьому бою титули чемпіона одразу за чотирма версіями - WBA, WBO, IBF и IBO.

На початку бою Повєткін постійно намагався наблизитися до суперника, не даючи йому діяти на дистанції. Ці дії росіянина нервували Кличка, але він спромігся іноді влучати у суперника.

До кінця 5-го раунду перевага Кличка вже була помітною, суперник все більше пропускав влучних ударів. Більш того, росіянин обрав дуже примітивну тактику, намагаючись вразити суперника силовими діями, що ніяк не могло принести йому успіх.

А в сьомому раунді Кличко тричі відправив суперника в нокдаун. Щоправда, Повєткін витримав удар, а після перерви, у наступних раундах, продовжив на рівних вести бій. В 11-му раунді росіянин навіть кілька разів влучно поцілив у Кличка.

У підсумку, бій завершився перемогою Кличка за очками, одностайним рішенням суддів.

Таким чином, Володимир Кличко захистив титули чемпіона світу.

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