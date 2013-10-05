Тренер збірної Росії з боксу розповів, як Повєткіну перемогти Кличка

Про це заявив агентству "Р-спорт" головний тренер збірної Росії з боксу, олімпійський чемпіон Олександр Лебзяк, повідомляє РІА Новости.

Дванадцятираундовий бій олімпійського чемпіона-2004, чемпіона світу за версією WBA Повєткіна з суперчемпіоном WBA, чемпіоном світу IBF і WBO, переможцем Олімпіади-1996 Кличком пройде сьогодні в московському спорткомплексі "Олімпійський".

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"Шанси на перемогу є завжди, якщо битися до останньої секунди, - сказав Лебзяк. - У Олександра вони є, хоча й не дуже багато. Якщо до п'ятого раунду йому не вдасться "зрубати" Кличка, то в подальших раундах йому доведеться важко".

Він зазначив, що "виграти у Володимира по очках буде дуже важко". "У функціональному плані у Кличка стан трохи кращий, ніж у Повєткіна", - додав Лебзяк.

Повєткін виграв усе 26 боїв (18 із них - нокаутом), а Кличко-молодший здобув 60 перемог (51 – достроково) і зазнав три поразки (всі - нокаутом).