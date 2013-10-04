Кличко майже на 8 кілограмів важчий за Повєткіна (фото)

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це свідчать результати офіційної процедури зважування спортсменів, яка пройшла в одному з московських торгових центрів.

Так, вага Кличка становить 109,6 кілограмів, а Повєткіна — 102 кілограми.

Підтримати боксерів прибули численні прихильники.

Після процедури зважування боксери пильно дивилися один одному в очі близько 30 секунд, після чого потиснули один одному руки.

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На процедурі зважування Владимира Кличка супроводжує його старший брат Віталій.

Поєдинок Повєткіна і Кличка відбудеться 5 жовтня в московському спортивному комплексі "Олімпійський".