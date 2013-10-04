Кличко майже на 8 кілограмів важчий за Повєткіна (фото)
15:31, 04 жовтня 2013Спорт
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Український боксер-важковаговик Володимир Кличко майже на 8 кілограмів важчий за російського Олександра Повєткіна.
Кличко переміг Повєткіна на зважуванні / Фото : instagram.com/box_5october
Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це свідчать результати офіційної процедури зважування спортсменів, яка пройшла в одному з московських торгових центрів.
Так, вага Кличка становить 109,6 кілограмів, а Повєткіна — 102 кілограми.
Підтримати боксерів прибули численні прихильники.
Кличко виявився важчим Повєткіна майже на 8 кг / Скріншот відео : instagram.com/box_5october
Після процедури зважування боксери пильно дивилися один одному в очі близько 30 секунд, після чого потиснули один одному руки.
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На процедурі зважування Владимира Кличка супроводжує його старший брат Віталій.
Поєдинок Повєткіна і Кличка відбудеться 5 жовтня в московському спортивному комплексі "Олімпійський".
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