Результати 17-го туру англійської прем`єр-ліги

Сьогодні, в рамках 17-го туру англійської Прем`єр-ліги, відбулися два завершальні матчі, причому це були матчі лідерів.

Манчестер Юнайтед закінчив свій матч у Ліверпулі з рахунком 0:1 (Тевес 43). МЮ розіграв кутовий, відкотивши м`яч до лінії штрафної під удар Руні, той сильно пробив низом, а Тевес підправив.

У МЮ - 39 очок. Дві з половиною години він очолював турнірну таблицю, чекаючи результату Арсеналу (37 очок) проти Челсі (34).

Лондонський "Челсі" проводив "матч на виїзді" проти лондонського Арсеналу. На "Емірейтс Стедіум" на 45+3 хвилині після подачі Фабрегаса з кутового воротар махнув рукою повз м`яч, а Галлас "виграв другий поверх" у Бен Хаїма. 0:1 - попереду Арсенал, і попри захоплюючий другий тайм цей рахунок не змінився. Арсенал з 40 очками повернув собі перший рядок.

Таким чином, МЮ знову другий, Челсі не набрав очок, але втримався на третій позиції, щоправда Манчестер Сіті, що вигравши напередодні у Болтона, підпирає його знизу - 33 очки.

Ліверпуль, Евертон, Портсмут - брати за 30-очковим успіхом (у Ліверпуля гра у запасі).

Далі: Астон Вілла (28), Блекберн (26), Ньюкасл (25), Вест Хем (22, на гру менше), Тоттенхем і Редінг (по 18), Міддлсбро (17), Бірмінгем (15), Болтон і Сандерленд (по 14), Фулхем (13), Віган (12), Дербі (6).