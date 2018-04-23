Небезпечна «гра язиком» шкодить створенню Української футбольної прем`єр-ліги

Впродовж останнього місяця в українському футбольному співтоваристві проходить дискусія щодо створення української футбольної прем`єр-ліги. В інтерв`ю УНІАН керівник управління інформаційної політики Федерації футболу України Сергій ВАСИЛЬЄВ розповідає про позицію федерації з цього питання. Розкажіть, на якому етапі сьогодні створення Української футбольної прем`єр-ліги і з чим пов`язаний ажіотаж у ЗМІ на цю тему?

З вуст представників Професійної футбольної ліги (ПФЛ) ми сьогодні чуємо численні заяви – мовляв, українська футбольна прем`єр-ліга попереджає ФФУ, що надалі вона самостійно, без сторонньої опіки вирішуватиме всі принципові питання організації внутрішнього чемпіонату країни.

Причому директор ПФЛ Анатолій ПОПОВ веде мову про це як про факт, який вже відбувся і не викликає жодного сумніву. На мій погляд, якраз це і є найбільшою помилкою, яка повністю дезорієнтує футбольну громадськість щодо реального стану подів в процесі створення української футбольної прем`єр-ліги.

В зв`язку з цим хочу нагадати, що 15 листопада на ім`я президента Федерації футболу Григорія СУРКІСА надійшов лист, в якому ініціатори створення прем`єр-ліги інформували федерацію про свої наміри. Керівництво ФФУ взяло до уваги цю інформацію і одноголосно заявило, що вітає таку ініціативу. Профільним комітетам федерації, співробітникам адміністрації в межах їх компетенції було доручено надати практичну і консультативну допомогу робочій групі, яка була визначена представниками клубів для вирішення організаційних і технічних питань зі створення прем`єр-ліги.

І що вдалося зробити за цей час? З тих пір практично пройшов місяць, але за цей час ніхто з членів робочої групи не скористався пропозицією ФФУ – не ініціював зустріч на заявленому Григорієм Суркісом переговорному майданчику Стратегічної Ради, не сформулював перелік проблемних питань, не спробував розробити які-небудь дієві механізми для просування своєї ініціативи на практиці.

Весь цей час керівництво ПФЛ активно обговорює ідею створення УФПЛ тільки в ЗМІ. Причому ця тема регулярно подається в нарочито негативному контексті, мовляв, нібито існує якийсь конфлікт між ФФУ і ініціаторами створення прем`єр-ліги, який панове Сафіулін і Попов намагаються героїчно розрулити.

Насправді ніяких корисних рухів для легітимної появи УФПЛ у світ в реальному житті не відбувається, окрім «гри язиком». Причому – небезпечної гри. І перш за все для заможних батьків майбутнього «немовляти». Адже вони-то резонно сподіваються, що їхнє дитя буде законнонародженим на всі сто. А це можливо лише за неухильного дотримання всіх правових процедур, на яких і акцентує увагу ФФУ в коментарі свого першого віце-президента Сергія Стороженка у відповідь на лист власників клубів від 15 листопада.

Між іншим, за минулий місяць вже можна було членам робочої групи хоч би вивчити відповідні нормативні акти ФІФА, УЄФА і ФФУ, щоб з`явився привід для розмови: що будуватимемо, за яким проектом, на якому правовому фундаменті і т.д. Але, на жаль, наочний діалог відсутній, як і наочна суперечка. Адже сперечатися поки нема про що, оскільки УФПЛ не існує в природі. І весь шум навколо цієї теми – не більше ніж буря у склянці води.

Чого таким чином намагаються домогтися члени робочої групи? В усякому разі, не того результату, заради якого ця група створювалася і отримувала якісь повноваження від власників професійних клубів. Тому що для виконання поставленого завдання вони мали поводитися не так. Робоча група, зацікавлена в переговорах з ФФУ, не може менторски указувати національній асоціації, чим та зобов`язана займатися, як це дозволяє собі один з її консультантів А.Попов. Так ми ніколи ні про що не домовимося. Тим паче, що у футбольній системі координат пріоритетність позицій ФФУ незрівнянна з претензіями будь-яких інших її колективних членів.

Нещодавно в інтерв`ю вашому агентству виконавчий директор ПФЛ сказав, що прем`єр-ліга почне своє існування з сезону 2008-2009 року у складі 16 кращих клубів України. Цікаво, на підставі чого пан Попов робить такі безапеляційні заяви? Хто його уповноважив на це? До таких питань потрібно підходити серйозніше, більше зважено і відповідально. Не треба квапити події. У футболі прийнято штрафувати за небезпечну гру ногою або рукою. Схоже, що прийшло час ввести покарання і за небезпечну «гру язиком». Хотілося б, щоб всі, хто розмірковує на тему створення прем`єр-ліги зрозуміли, що небезпечна «гра язиком» здатна тільки нашкодити цьому процесу.

Які дії з боку робочої групи можуть призвести до конструктивної співпраці щодо створення прем`єр-ліги? Дійсно, створюється враження, що люди, яким доручена ця робота, просто не знають, як це робити і з чого почати. У таких випадках кажуть: не знаєш, як вчинити, вчиняй згідно із законом. Потрібно зійти із сторінок газет на грішну землю і зайнятися рутинною інтелектуальною роботою з вивчення нормативної бази футбольного законодавства в даному питанні. Потім спокійно, без суєти і амбіцій увійти до переговорного процесу з фахівцями ФФУ. І разом, крок за кроком створити те, про що так давно мріють і самі клуби, і футбольна громадськість.

Розмовляв Роман Цимбалюк