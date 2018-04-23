Небезпечна «гра язиком» шкодить створенню Української футбольної прем`єр-ліги
Уже місяць українська футбольна спільнота дискутує створення прем`єр-ліги. В інтерв`ю УНІАН керівник управління ФФУ Сергій Васильєв розповідає про позицію федерації...
Впродовж останнього місяця в українському футбольному співтоваристві проходить дискусія щодо створення української футбольної прем`єр-ліги. В інтерв`ю УНІАН керівник управління інформаційної політики Федерації футболу України Сергій ВАСИЛЬЄВ розповідає про позицію федерації з цього питання. Розкажіть, на якому етапі сьогодні створення Української футбольної прем`єр-ліги і з чим пов`язаний ажіотаж у ЗМІ на цю тему?
|Сергій Васильєв
Причому директор ПФЛ Анатолій ПОПОВ веде мову про це як про факт, який вже відбувся і не викликає жодного сумніву. На мій погляд, якраз це і є найбільшою помилкою, яка повністю дезорієнтує футбольну громадськість щодо реального стану подів в процесі створення української футбольної прем`єр-ліги.
В зв`язку з цим хочу нагадати, що 15 листопада на ім`я президента Федерації футболу Григорія СУРКІСА надійшов лист, в якому ініціатори створення прем`єр-ліги інформували федерацію про свої наміри. Керівництво ФФУ взяло до уваги цю інформацію і одноголосно заявило, що вітає таку ініціативу. Профільним комітетам федерації, співробітникам адміністрації в межах їх компетенції було доручено надати практичну і консультативну допомогу робочій групі, яка була визначена представниками клубів для вирішення організаційних і технічних питань зі створення прем`єр-ліги.
І що вдалося зробити за цей час?З тих пір практично пройшов місяць, але за цей час ніхто з членів робочої групи не скористався пропозицією ФФУ – не ініціював зустріч на заявленому Григорієм Суркісом переговорному майданчику Стратегічної Ради, не сформулював перелік проблемних питань, не спробував розробити які-небудь дієві механізми для просування своєї ініціативи на практиці.
Весь цей час керівництво ПФЛ активно обговорює ідею створення УФПЛ тільки в ЗМІ. Причому ця тема регулярно подається в нарочито негативному контексті, мовляв, нібито існує якийсь конфлікт між ФФУ і ініціаторами створення прем`єр-ліги, який панове Сафіулін і Попов намагаються героїчно розрулити.
Насправді ніяких корисних рухів для легітимної появи УФПЛ у світ в реальному житті не відбувається, окрім «гри язиком». Причому – небезпечної гри. І перш за все для заможних батьків майбутнього «немовляти». Адже вони-то резонно сподіваються, що їхнє дитя буде законнонародженим на всі сто. А це можливо лише за неухильного дотримання всіх правових процедур, на яких і акцентує увагу ФФУ в коментарі свого першого віце-президента Сергія Стороженка у відповідь на лист власників клубів від 15 листопада.
Між іншим, за минулий місяць вже можна було членам робочої групи хоч би вивчити відповідні нормативні акти ФІФА, УЄФА і ФФУ, щоб з`явився привід для розмови: що будуватимемо, за яким проектом, на якому правовому фундаменті і т.д. Але, на жаль, наочний діалог відсутній, як і наочна суперечка. Адже сперечатися поки нема про що, оскільки УФПЛ не існує в природі. І весь шум навколо цієї теми – не більше ніж буря у склянці води.
Чого таким чином намагаються домогтися члени робочої групи? В усякому разі, не того результату, заради якого ця група створювалася і отримувала якісь повноваження від власників професійних клубів. Тому що для виконання поставленого завдання вони мали поводитися не так. Робоча група, зацікавлена в переговорах з ФФУ, не може менторски указувати національній асоціації, чим та зобов`язана займатися, як це дозволяє собі один з її консультантів А.Попов. Так ми ніколи ні про що не домовимося. Тим паче, що у футбольній системі координат пріоритетність позицій ФФУ незрівнянна з претензіями будь-яких інших її колективних членів.
Нещодавно в інтерв`ю вашому агентству виконавчий директор ПФЛ сказав, що прем`єр-ліга почне своє існування з сезону 2008-2009 року у складі 16 кращих клубів України. Цікаво, на підставі чого пан Попов робить такі безапеляційні заяви? Хто його уповноважив на це? До таких питань потрібно підходити серйозніше, більше зважено і відповідально. Не треба квапити події. У футболі прийнято штрафувати за небезпечну гру ногою або рукою. Схоже, що прийшло час ввести покарання і за небезпечну «гру язиком». Хотілося б, щоб всі, хто розмірковує на тему створення прем`єр-ліги зрозуміли, що небезпечна «гра язиком» здатна тільки нашкодити цьому процесу.
Які дії з боку робочої групи можуть призвести до конструктивної співпраці щодо створення прем`єр-ліги?Дійсно, створюється враження, що люди, яким доручена ця робота, просто не знають, як це робити і з чого почати. У таких випадках кажуть: не знаєш, як вчинити, вчиняй згідно із законом. Потрібно зійти із сторінок газет на грішну землю і зайнятися рутинною інтелектуальною роботою з вивчення нормативної бази футбольного законодавства в даному питанні. Потім спокійно, без суєти і амбіцій увійти до переговорного процесу з фахівцями ФФУ. І разом, крок за кроком створити те, про що так давно мріють і самі клуби, і футбольна громадськість.
Розмовляв Роман Цимбалюк