"Дніпро" програв "Фіорентині" не через погану якість поля - Рамос

"Дніпро" у зустрічі другого туру групи E на своєму полі поступився "Фіорентині" - 1:2. Стан газону було неабияк зіпсовано дощем зі снігом.

"Не можна приймати стан поля за виправдання - ні в разі поразок, ні в разі перемог. Поле було однаковим для обох команд. Думаю, ми сьогодні вели гру. Були у нас можливості. Інша справа, що італійці скористалися тим, що створили біля наших воріт, були точнішими в завершальній стадії атак", - цитує Рамоса офіційний сайт "Дніпра", повідомляє РІА Новости.

Головний тренер "Фіорентини" Вінценцо Монтелла залишився задоволений не тільки результатом, але і ходом матчу з "Дніпром".

"Мені сподобалося, як грала команда, ми зіграли добре. Була певна сміливість, індивідуальність в наших діях. За 90 хвилин було все, і я дуже задоволений ходом гри", - сказав італійський фахівець.

"Фіорентина" після двох турів лідирує в квартеті Е - 6 очок, "Дніпро" на другому місці - 3, у "Пандурій" і "Пасуша" по одному балу.