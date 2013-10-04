Захисник "Динамо": незрозуміло, як ми упустили перемогу

За словами 22-річного футболіста, всі футболісти "біло-синіх" засмучені результатом поєдинку, повідомляє Обозреватель із посиланням на Austria Presse Agentur.

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"У першому таймі ми досягли дуже доброго результату. У другій половині ми, звичайно, не заслуговували перемоги. Мені важко пояснити, чому ми так провалилися. Це був особливий матч для мене, але розчарування велике, адже ми зіграли тільки внічию, адже по ходу зустрічі з рахунком 2:0. Фанати "Рапіда" підтримували свою команду, я був зосереджений на своїй грі ", - сказав Драгович.

Нагадаємо, "Динамо" не змогло здолати на виїзді австрійський "Рапід", зігравши внічию 2:2.