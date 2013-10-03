Київське "Динамо" не зуміло виграти у "Рапіда"

У Відні закінчився матч футбольної Ліги Європи УЄФА, в якому київське "Динамо" зіграло внічию з австрійським "Рапідом" - 2:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч другого туру групового турніру.

Гра в столиці Австрії вийшла вкрай нервовою і з великими перепадами в грі обох команд.

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У першому таймі перевагою повністю володіли кияни. І якщо стартові півгодини пройшли в безплідних атаках українського клубу, то потім, протягом 4 хвилин вони зуміли забити два голи. На 30-й хвилині точний удар по воротах "Аустрії" завдав Андрій Ярмоленко, а на 34-й - гравець віденського клубу Крістофер Дібон вразив ворота власної команди - 2:0.

Втім, після перерви ситуація на полі повністю перекинулася. "Рапід" захопив ігрову перевагу, а на 53-й хвилині Гвідо Бюргшталлер скоротив перевагу киян у рахунку - 1:2. Надалі господарі поля не раз мали можливість зрівняти рахунок. Вдалося це віденської команді в самій кінцівці, на четвертій доданій арбітром хвилині, коли капітан "Рапіда" Крістофер Тріммель ударом головою замкнув навіс партнера по команді - 2:2.

В іншому матчі цієї ж групи бельгійський "Генк" на своєму полі здолав швейцарський "Тун" - 2:1.

Таким чином, після двох турів лідером таблиці став "Генк", який набрав максимум очок - 6. У "Туна" - 3 бали, "Динамо" і "Рапіда" - по 1.

Третій тур Ліги Європи відбудеться 24 жовтня.