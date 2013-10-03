Збірна України з волейболу виграла матч відбіркового турніру до ЧС-2014

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу, яка проводить континентальний відбір на чемпіонат.

Вперта боротьба у цьому матчі була в першій і третій партіях, які українці виграли, відповідно, 26:24 і 25:22. У другому сеті скандинави поступилися 15:25.

Таким чином, збірна України отримала першу перемогу на другому етапі відбіркового турніру. Напередодні команда поступилася збірній Білорусі з рахунком 0:3.

За регламентом змагань, на цьому етапі шість команд грають в одне коло турнір, по п`ять матчів. У третій раунд відбіркового турніру ЧС потраплять три кращі команди з шести.