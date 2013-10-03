Збірна України з волейболу виграла матч відбіркового турніру до ЧС-2014
20:37, 03 жовтня 2013Спорт
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Чоловіча збірна України з волейболу виграла матч другого туру відбіркового турніру до Чемпіонату світу-2014 у команди Швеції з рахунком 3:0.
Збірна з волейболу виграла матч відбіркового турніру до Чемпіонату світу / Фото : sport-express.ua
Про це повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу, яка проводить континентальний відбір на чемпіонат.
Вперта боротьба у цьому матчі була в першій і третій партіях, які українці виграли, відповідно, 26:24 і 25:22. У другому сеті скандинави поступилися 15:25.
Таким чином, збірна України отримала першу перемогу на другому етапі відбіркового турніру. Напередодні команда поступилася збірній Білорусі з рахунком 0:3.
За регламентом змагань, на цьому етапі шість команд грають в одне коло турнір, по п`ять матчів. У третій раунд відбіркового турніру ЧС потраплять три кращі команди з шести.
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