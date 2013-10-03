Рішення ФІФА у справі збірної України призупинене - президент ФФУ

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Києві Коньков пояснив, що апеляційний комітет не зможе в стислі терміни розглянути рішення ФІФА і задовольнити чи не задовольнити прохання ФФУ. Документ з ФІФА було одержано федерацією сьогодні вдень.

У свою чергу, віце-президент УЄФА, почесний президент ФФУ Григорій Суркіс зазначив: «Проблема повністю не вирішена, але це було неможливо. Санкції не знято, їх лише призупинено. Разом з тим, я вважаю, що і це дуже добра новина для наших уболівальників. Як віце-президент УЄФА, я настійливо закликаю фанів у Харкові коректно поводитися на стадіоні. Якщо у нас буде повторення інциденту, які вже мали місце, нічого доброго нас не очікує».

Як повідомляв УНІАН, раніше Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти санкції на збірну України з футболу у вигляді проведення одного матчу без глядачів (Україна - Польща 11 жовтня в Харкові), а також оштрафував ФФУ на 45 тис. швейцарських франків і дискваліфікував стадіон «Арена-Львів» аж до початку відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року. Санкції було вжито ґрунтуючись на звіті організації FARE (Футбол проти насильства і расизму в Європі), яка зазначала, що в ході гри 6 вересня у Львові (Україна - Сан-Марино, 9:0) уболівальники збірної України ображали на расовому ґрунті гравця української збірної Едмара (бразильця, що натуралізується), а також вивісили банер неонацистського змісту.