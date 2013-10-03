Рішення ФІФА у справі збірної України призупинене - президент ФФУ

15:58, 03 жовтня 2013
Спорт
2021

Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков заявляє, що рішення Дисциплінарного комітету Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про санкції щодо збірної України призупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Києві Коньков пояснив, що апеляційний комітет не зможе в стислі терміни розглянути рішення ФІФА і задовольнити чи не задовольнити прохання ФФУ. Документ з ФІФА було одержано федерацією сьогодні вдень.

У свою чергу, віце-президент УЄФА, почесний президент ФФУ Григорій Суркіс зазначив: «Проблема повністю не вирішена, але це було неможливо. Санкції не знято, їх лише призупинено. Разом з тим, я вважаю, що і це дуже добра новина для наших уболівальників. Як віце-президент УЄФА, я настійливо закликаю фанів у Харкові коректно поводитися на стадіоні. Якщо у нас буде повторення інциденту, які вже мали місце, нічого доброго нас не очікує».

Як повідомляв УНІАН, раніше Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти санкції на збірну України з футболу у вигляді проведення одного матчу без глядачів (Україна - Польща 11 жовтня в Харкові), а також оштрафував ФФУ на 45 тис. швейцарських франків і дискваліфікував стадіон «Арена-Львів» аж до початку відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року. Санкції було вжито ґрунтуючись на звіті організації FARE (Футбол проти насильства і расизму в Європі), яка зазначала, що в ході гри 6 вересня у Львові (Україна - Сан-Марино, 9:0) уболівальники збірної України ображали на расовому ґрунті гравця української збірної Едмара (бразильця, що натуралізується), а також вивісили банер неонацистського змісту.

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