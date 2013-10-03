УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи "Дніпро" - "Фіорентина"

Сьогодні в Європі відбудуться матчі другого туру групового етапу футбольної Ліги Європи УЭФА, в одному з яких в Дніпропетровську "Дніпро" прийме італійську "Фіорентину" з Флоренції.

Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри, яка почнеться о 22.05.

Ця гра стане однією з центральних на даному етапі турніру.

"Дніпро" вдало виступає в нинішньому сезоні в національному чемпіонаті, посідаючи друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Команда лише на три бали відстає від харківського "Металіста", випереджаючи, зокрема, донецький "Шахтар", одеський "Чорноморець" і київське "Динамо". В останньому турі українського чемпіонату дніпропетровці обіграли "Чорноморець" з рахунком 2:0.

У свою чергу, "Фіорентина" є одним з найодіозніших клубів в Італії, маючи багату історію і переможні традиції. Але останніми роками команда не може похвалитися успіхами. Зокрема, в нинішньому сезоні в серії А "фіалки" йдуть на п'ятому місці, вигравши з шести матчів лише половину - три і набравши 11 очок. Проте, команда дістала право за підсумками минулого сезону брати участь у єврокубках, а вже в сезоні нинішньому сповна його реалізує.

У першому турі Ліги Європи "Фіорентина" розгромила португальський "Пасуш де Феррейра" - 3:0, а "Дніпро" обіграло румунський "Пандурій" - 1:0.

У цій грі фаворитом на ставках букмекерських контор є "Дніпро". На перемогу господарів ставки приймаються з розрахунку 2,04 до 1, нічию - 3,6 до 1, перемогу "Фіорентини" - 3,9 до 1.

Також сьогодні свої матчі в Лізі Європи проведуть київське "Динамо" і одеський "Чорноморець".

Кияни зіграють у Відні з австрійським "Рапідом". Динамівці в першому турі сенсаційно програли на своєму полі бельгійському "Генку" (0:1), а "Рапід" з таким самим рахунком у гостях поступився швейцарському клубу "Тун". У матчі аутсайдерів групи фаворитом є український клуб. Ставки на перемогу "Динамо" приймаються з розрахунку 2,05 до 1, на нічию - 3,5 до 1, перемогу "Рапіда" - 3,95 до 1.

Одесити вдома приймуть голландський ПСВ з Ейндховена. Якщо "Чорноморець" перший матч виграв у гостях у хорватського "Динамо" (Загреб) - 2:1, то голландці несподівано програли болгарському "Лудогорецу" - 0:2. Тепер ПСВ абсолютно нічого втрачати. Друга поспіль поразка команди поставить ПСВ у критичне становище. Букмекери в цьому матчі вважають фаворитом команду з Ейндховена. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,2 до 1, на нічию - 3,55 до 1, перемогу одеситів - 3,45 до 1.

Як повідомляв УНІАН, у Лізі Європи сезону 2013/14 беруть участь 48 команд, розділених на 12 груп.