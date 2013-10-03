Срна: "Шахтар" заслуговував більшого

Таку думку в ефірі телеканалу "Футбол" висловив капітан "гірників" Даріо Срна, коментуючи нічийний результат матчу на "Донбас-Арені".

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За словами хорватського захисника "оранжево-чорних", залишила питання і робота чеського арбітра Павла Краловець, повідомляє Обозреватель.

"Вважаю, що "Шахтар" заслуговував більшого в цій грі. Вони дуже добре нас вивчили, перекривали зони, не даючи "вмикати" нам швидкість. У другому таймі ми зловили свою гру, і нам вдалося зрівняти рахунок. Свій гол англійці забили з фактично єдиного моменту. Здавалося, що вони грають на нічию. Ми зіграли дуже хорошу і грамотну гру. Вважаю, що був пенальті на Алексі Тейшейрі, а перед голом МЮ вкидати аут повинні були ми. Але що зараз про це говорити. Це футбол. Повинен сказати, що перший і другий тур нічого не вирішують. Вся гра ще попереду ", - сказав Срна.

Нагадаємо, поєдинок між донецьким "Шахтарем" і англійським "Манчестер Юнайтед" завершився внічию 1:1.