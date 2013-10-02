«Донбас» виграв в «Автомобіліста» в чемпіонаті КХЛ

Як передає кореспондент УНІАН, завдяки цій перемозі команда зберегла третє місце в турнірній таблиці першості.

У першій половині гри гості мали перевагу і контролювали хід подій на майданчику. На 17-й хвилині Едуард Левандовський відкрив рахунок – 0:1. А після того, як «Донбас» на 23-й хвилині зумів зрівняти рахунок (гол забив Тєєму Лайне), гості знов вийшли вперед. На 28-й хвилині відрізнився Ігор Ємелєєв.

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Лише після цього господарі зуміли перехопити ініціативу і повести в рахунку. Упродовж хвилини спочатку Петер Подхрадськи зрівняв рахунок, а потім Сергій Варламов вивів «Донбас» вперед. А на початку третього періоду Євген Дадонов встановив остаточний результат матчу – 4:2.

Таким чином, команда набрала вже 22 очки в 12 матчах. У турнірній таблиці «Донбас» поступається тільки петербурзькому СКА і московському «Динамо».