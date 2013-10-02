ФК «Динамо» чекає важка гра з австрійським «Рапідом» - Блохін

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо», тренер чекає важку гру.

Зокрема, Блохін сказав: «Ми чекаємо важку гру. Дивилися «Рапід» – хороша команда. Наперед можна говорити, що ми фаворити, але все вирішується на полі. З «Генком» ми теж були фаворитами…»

На питання, яких помилок слід уникати в майбутньому матчі, щоб перемогти, Блохін сказав: «Не пропустити гол і забити два. З «Генком» ми мали масу моментів, але програли 0:1».

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Про теоретичні проблеми «Рапіда» з крайніми захисниками Блохін, за його словами, нічого не знає: «У мене такої інформації немає. Може, поділитеся інформацією? Я не обговорюю тактику на цей матч. Крім того, я ще не визначився з гравцями. Ми граємо через два дні на третій».

А на традиційне питання чи всі гравці здорові, тренер «Динамо» сказав: «Поки що так. А завтра подивимося. У нас графік дуже важкий. Потім у нас матч з донецьким «Металургом», але нічого страшного. Я б вважав за краще грати через три дні на четвертий».

Не уникнув Блохін питань і про Драговіча, який виріс в Австрії і знає місцевий менталітет. Втім, дозволяти гравцю більше, ніж решті, перед матчем тренер «Динамо» не має наміру: «Установку проводить головний тренер. Питання закрите. Драговіч може до цього поговорити з гравцями. Якби він грав за «Рапід», може, і дозволив би йому виступити на установці».

Як повідомляв УНІАН, матч «Рапід» - «Динамо» відбудеться у Відні у четвер, 3 жовтня.