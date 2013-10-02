"Шахтар" виграв у "Манчестер Юнайтед" в Юнацькій лізі УЄФА

Як повідомляє офіційний сайт турніру, гірники здобули першу перемогу в змаганнях.

Рахунок у матчі вже на 3-й хвилині відкрив гравець МЮ Ніколас Іоану, який влучив у власні ворота - 1:0 на користь "Шахтаря". Правда, на 76-й хвилині Джеймс Уїлсон точним ударом уже у ворота "Шахтаря" зрівняв рахунок. Але за 3 хвилини до фінального свистка, на 87-й, Олександр Зубков, який п'ятьма хвилинами раніше вийшов на заміну, забив переможний для донецької команди гол - 2:1.

На тему: УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Юнайтед"

Таким чином, гірники порівнялися в турнірній таблиці з МЮ, набравши по 3 очки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в Донецьку, в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, зіграють основні склади "Шахтар" - "Манчестер Юнайтед". Початок гри о 21.45. Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.

Довідка УНІАН. Юнацька ліга УЄФА - це перший клубний турнір на юнацькому рівні. Він був заснований на прохання клубів, озвучені через Асоціацію європейських клубів. У сезоні 2013/14 він проводиться вперше. На груповому етапі виступають юнацькі команди 32 клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Склад груп і календар матчів такі ж, як у Лізі чемпіонів. У плей-офф команди грають по одному матчу. Півфінали і фінал проводяться в рамках міні-турніру на нейтральному полі. Таким чином, максимум команда може зіграти десять матчів. Матч за третє місце не передбачений.