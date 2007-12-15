Результати 17-го туру англійської Прем`єр-ліги

Супер хет-трік Санта Круса - впродовж 16 хвилин

Закінчилися сьогоднішні матчі 17-го туру англійської Прем`єр-ліги Вест Хем - Евертон 0:2 (Якубу 45, Джонсон 90) Бірмінгем - Редінг 1:1 (Форсселл 4 - Хант 50 пен.) Дербі - Міддлсбро 0:1 (Санлі 38) Віган - Блеберн 5:3 (Ландзаат 10, Шарнер 37, М.Бент 12, 66, 81 - Санта Крус 45, 50, 61) Манчестер Сіті - Болтон 4:2 (Бьянчі 6, Міхалик 47 автогол, Вессел 76, Етуу 90 - Діуф 31, Нолан 39) Портсмут - Тоттенхем - 0:1 (Бербатов 81) Сандерленд - Астон Вілла 1:1 (Хіггінботем 10 - Малуні 73) Фулхем - Ньюкасл 0:1 (Бартон 90). На завтра призначено велику турнірну інтригу: матчі Ліверпуль - МЮ і Арсенал - Челсі.

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