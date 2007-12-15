Закінчився останній чвертьфінал Кубка України з футболу
19:51, 15 грудня 2007Спорт
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Чорноморець мусив відіграватися...
Закінчився останній чвертьфінал Кубка України з футболу. Чорноморець на очах 3,5 тисяч земляків мусив відіграватися за програш в Маріуполі 2:1. Вийшло...
«Чорноморець» – «Іллічівець» (Маріуполь) – 4:0 (Білецький 46, Коритько 76 пен., 89, Мельо 82)
Нагадаймо, що до півфіналу вже пройшли Динамо і дві донецькі команди: Металург і Шахтар.
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