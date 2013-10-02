Кличко обіцяє зробити все необхідне для перемоги над Повєткіним

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це про це Кличко сказав після показового тренування в Москві.

«Я, повірте мені, зроблю все для перемоги. Я приїхав до Москви як спортсмен, як чемпіон світу й моє завдання завжди було одне — виграти що б там не було, що я й зроблю 5 жовтня», - сказав Кличко під оплески журналістів і глядачів, присутніх на показовому тренуванні.

Він зазначив, що дуже уважно спостерігав за показовим тренуванням Повєткіна і розуміє, що його команда готує певний план і сюрпризи.

Він підкреслив, що колишній тренер Майкла Тайсона Стейсі Маккензі робить усе можливе, щоб зробити з Повєткіна боксера, схожого на Тайсона.

Український боксер також зазначив, що, судячи зі стилю, Повєткін є шанувальником Тайсона.

«Все, що мені потрібно, я побачив», - прокоментував Кличко дії Повєткіна в рингу.

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Окрім цього, він підкреслив, що Повєткіна не можна недооцінювати, оскільки він дуже титулований спортсмен і жодного разу не був у нокдауні, а в усіх поєдинках домінував.

«Ніч буде складною для тих, хто знаходиться в рингу — як для Олександра, так і для мене. В кожного спортсмена є свої шанси й кожен використовуватиме ці шанси. Я ставлюся з повагою до Олександра й бажаю йому успіхів, звичайно ж переоцінювати його я також не буду й зроблю все можливе для перемоги», сказав Кличко й додав, що в професійному боксі не можна робити 100% прогнози.

Кличко підкреслив, що провів на професійному рингу 63 бої й завжди хотів виступати в Москві, і зараз його мрія збувається.

«Я буду радий кожному — у Росії чужим я себе ніколи не відчував. Я буду радий кожному в залі, хто вболіватиме за Повєткіна, хто вболіватиме за Кличка. Це буде вечір спорту», - підкреслив Кличко.

Він подякував організаторам поєдинку, оскільки це вечір спорту, в ході якого виграють шанувальники спорту, а для мільйонів молодих людей цей поєдинок буде мотивацією для встановлення нових цілей у спорті, навчанні та в інших сферах.

У ході показового тренування Кличко провів розминку, після чого продемонстрував відпрацювання ударів. Незважаючи на те, що його суперником є росіянин, а бій проходитиме в Москві, в ході тренування присутні постійно підтримували Кличка оплесками.

Після завершення прес-конференції власники клубу подякували Кличку за показовий виступ, а один зі спортсменів подарував Кличку металеву сковорідку, яку заздалегідь скрутив трубочкою.

На це Кличко пожартував, що цей предмет був би корисний під час поєдинку.