Олександр Повєткін скромно покладається на підтримку "рідних стін"

Російський боксер Олександр Повєткін розраховує на допомогу рідних стін під час поєдинку з українським чемпіоном Володимиром Кличком.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Повєткін сказав після свого показового тренування в Москві.

«Тиск, звичайно, буде, але рідні стіни завжди допомагають», - сказав Повєткін.

Він підкреслив, що зараз дуже сильно зайнятий підготовкою до поєдинку і старається ні на що не відволікатися. За його словами, виняток було зроблено лише для цього заходу.

Відповідаючи на низку запитань щодо ходу майбутнього бою, він сказав: «Можна сказати все, що завгодно — і зарию, і закопаю». Проте при цьому він підкреслив, що «ринг покаже».

При цьому він зазначив, що перед початком поєдинку зайві слова не потрібні.

Також він відмовився відповідати на запитання, чи піде він ва-банк, якщо не спрацює перший, другий і третій плани на поєдинок.

«Ви все побачите», - сказав він. При цьому він зазначив, що на даний момент він важить близько 102 кг.

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