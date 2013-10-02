UBI витратить на обладнання арен під Євробаскет близько 250 тис. євро

Про це УНІАН повідомили у прес-службі UBI.

Для проведення європейського чемпіонату з баскетболу FIBA висуває низку вимог до майбутніх арен: її технічних можливостей, інженерних рішень, інфраструктури і навіть до питань управління. Окремий список вимог стосується спортивного устаткування та інвентарю. Всього FIBA має три рівні вимог до спортивних майданчиків, залежно від типу змагань. UBI готує свої об'єкти згідно зі зведенням вимог першого рівня (level one) – рівень Європейського і світового чемпіонатів.

Так, баскетбольні стійки (щит, кільце) обійдуться в 45–60 тис. євро для однієї арени. До складу комплекту увійдуть 3 стійкі, запасні щити і кільця. Баскетбольний ігровий паркет коштує від 90 000 євро для однієї арени (164 - 170 євро/кв.м). Згідно з регламентом, мінімальний розмір майданчику становить 32х19м (608 кв. м). Вона виготовляється з канадського клена і є розбірною конструкцією. Майданчик повністю розбирається/стелеться за 3-4 години. Найбільш дорогою є система статистики - програма, яка фіксує облік гри і виводить дані на інформаційне табло в залі, а також до Інтернет. Даними, які відстежує і фіксує програма, є кількість забитих м'ячів, кількість присвоєних очок, імена гравців, які забили м'яч, статистика кинутих-забитих м'ячів, кількість тайм-аутів тощо. Система включає 2 інформаційних табло в торцях майданчика, пристрої 24-секунд (контроль часу на атаку), консоль управління тощо. Вартість впровадження цієї системи становить 100 тис. євро.

Довідка УНІАН. Компанія United Basketball Investments має намір інвестувати близько 200 млн. доларів у будівництво 4 арен до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Як повідомляла раніше піар-директор компанії Ольга Роєнко, інвестиції в 4 проекти становитимуть 200 млн. доларів. Так, у будівництво арени в Києві планується інвестувати 100 млн. доларів, на арену в Одесі - 33 млн. доларів, у Дніпропетровську - також 33 млн. доларів, інвестиції в арену у Львові становитимуть 35 млн. доларів. "Проект реалізується на основі державного приватного партнерства, коли 25% компанія інвестує самостійно, 75% - це кредит держави, який компанія зобов'язується погасити впродовж 5 років", - сказала Роєнко.