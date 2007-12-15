Почався суд над футбольними корупціонерами

У Неаполі почався суд над винуватцями футбольного скандалу, що вибухнув в Італії 2006 року, повідомляє кореспондент РІА "Новости" з посиланням на суботній випуск газети "Репуббліка".

У цій справі проходять 37 осіб, серед яких колишні керівники клубу "Ювентус" Лучіано Моджі та Антоніо Джіраудо.

За словами видання, на сьогоднішньому засіданні суду ніяких серйозних рішень не буде, оскільки вже оголошено, що 25 січня відбудеться ще одне засідання, яке, до речі, також не буде останнім. На 8 лютого заплановано третє засідання. Втім, і на ньому остаточний вирок учасникам футбольного скандалу, швидше за все, винесений не буде.

"В кращому разі це трапиться навесні", - вважає газета і наводить слова адвокатів Моджі та Джіраудо, які стверджують, що все одно їх клієнтам в`язниця не загрожує, оскільки більшість звинувачень, таких, наприклад, як "фінансові махінації" і "створення злочинної організації" підпадають під недавню амністію, оголошену італійською владою.

Футбольний корупційний скандал вибухнув в Італії в травні 2006 року, коли в італійських газетах були оприлюднені розшифровки телефонних розмов ряду керівників футбольних клубів країни, зокрема, генерального менеджера "Ювентуса" Лучано Моджі, і представників суддівського корпусу.

В результаті спільного розслідування трьох прокуратур - римської, неапольської і туринської, - спливли випадки тиску на футбольних суддів, проведення договірних матчів, дачі хабарів і податкових махінацій.

Тоді в ході слідства, наприклад, з`ясувалися і такі подробиці: генеральний менеджер Лучано Моджі кілька разів обговорював з представниками футбольної федерації можливість призначення на матч того чи іншого арбітра - в результаті, 19 ігор чемпіонату країни в серії А сезону-2004/05 були договірними, причому тільки на "Ювентус" припадало 12 таких матчів.

У результаті футбольного скандалу клуб "Ювентус" був позбавлений останнього чемпіонського титулу і переведений в серію В, а деякі інші команди, такі як "Лаціо", "Мілан" і "Фіорентіна" зазнали великих штрафів.