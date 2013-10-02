УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Юнайтед"

Сьогодні в Донецьку, на "Донбас-Арені" відбудеться матч другого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" прийматиме англійський "Манчестер Юнайтед".

Як передає кореспондент УНІАН, обидві команди почали єврокубковий сезон 2013/14 з перемоги в стартовому матчі. Два тижні тому манкуніанці вдома обіграли німецький "Байєр" (Леверкузен) з рахунком 4:2, а "Шахтар" на виїзді достатньо несподівано переграв іспанський "Реал Сосьєдад" (Сан-Себастьян) - 2:0.

Незважаючи на такий вдалий старт у новому сезоні головного єврокубкового турніру, команди зазнають відчутних труднощів і не є фаворитами ні в міжнародних турнірах, ні у внутрішній першості. МЮ минулого літа покинув легендарний тренер сер Алекс Фергюссон. Більш як 20 років цей фахівець стояв біля керма команди і практично весь цей час вона була на вершині як англійського, так і європейського футболу. Пішовши на пенсію, Фергюссон сам порекомендував собі в наступники Девіда Мойєса, і клубне керівництво прислухалося до рекомендації. Проте, команда не зуміла плавно вкотитися в новий сезон і чергує перемоги з дуже болючими поразками. На даний момент у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги МЮ посідає лише 12-е місце, вигравши з шести матчів 2, 1 звівши внічию і 3 програвши. Команда явно зараз перебуває на спаді порівняно з минулими роками і донеччани можуть скористатися цим.

У свою чергу, "Шахтар" не втратив головного тренера, однак позбувся чи не половини гравців основного складу, які перебралися в європейські ТОР-чемпіонати. На їхнє місце були придбані дорогі й багатообіцяючі новачки, але, блискуче стартує в українському Прем'єр-лізі (шість перемог поспіль у перших шести турах), команда потім явно зменшила темп. У наступних п'яти турах гірники виграли лише одного разу, двічі зіграли внічию і стільки ж раз програли. Навіть у дербі з "Металургом", який вкрай рідко відбирає очки у більш титулованих земляків, гірники виграти не змогли - 2:2. У результаті, команда зараз ділить 3-4 місця в турнірній таблиці з одеським "Чорноморцем", відстаючи від лідера - харківського "Металіста" - на 6 очок.

Перемога в Лізі чемпіонів для обох команд стане чудовним шансом врятувати репутацію, що похитнулася, і зміцнити психологічну стабільність всередині колективу. На ставках букмекерських контор шанси команд оцінюються як рівні. На перемогу обох команд коефіцієнт становить 2,72, на нічию - 3,45.

Матч "Шахтар" - "Манчестер Юнайтед" почнеться о 21.45. УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.