Кличко і Повєткін проведуть показове тренування в Москві

Про це УНІАН повідомили організатори поєдинку.

«2 жовтня у фітнес-клубі «Dr.Loder на Білоруській» пройде показове тренування Володимира Кличка і Олександра Повєткіна напередодні головної боксерської події десятиліття - бою «Кличко vs Повєткін». Легендарний матч пройде в Москві в СК «Олімпійський», його відвідають 14 тис вболівальників, а за прямою трансляцією бою в ефірі понад 20 провідних світових телеканалів 5 жовтня стежитимуть мільйони телеглядачів по всьому світу», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в ході тренування обидва спортсмени та їхні команди дадуть відповіді на запитання журналістів напередодні найочікуванішої спортивної події 2013 року - зустрічі двох олімпійських чемпіонів з боксу. Повєткін - чемпіон світу WBA і обов'язковий претендент. Кличко - суперчемпіон WBA, він також володіє чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі, нагадують організатори.

Гості відкритого тренування зможуть побачити, як обидва чемпіона готуються до поєдинку і оцінити їх спортивну форму, дізнатися про таймінг і андеркарті боксерського шоу в «Олімпійському», а також отримати відповіді на нагальні питання. Початок тренування 14.00 за київським часом.

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко - Олександр Повєткін в УНІАН завдяки прес-туру до Москви, який організовує ТМ "Хортиця".