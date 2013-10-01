Володимир Кличко порвав грушу, готуючись до бою з Повєткіним (відео)

На сторінці Кличка в Facebook з'явилося відео роботи боксера на пневматичної груші, яка порвалася від його ударів.

Після цього Кличко замінили спорядження, а його спаринг-партнери сказали: "Чемпіон готовий!".

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Як повідомляв УНІАН, супротивникові Володимира Кличка чемпіону WBA росіянинові Олександру Повєткіну готуватися до жовтневого бою в Москві допомагають три спаринг-партнери. Поєдинок Кличко-Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко - Олександр Повєткін в УНІАН завдяки прес-туру до Москви, який організувала ТМ "Хортиця".

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