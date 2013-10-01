Володимир Кличко порвав грушу, готуючись до бою з Повєткіним (відео)
18:39, 01 жовтня 2013Спорт
2339
Український боксер Володимир Кличко готовий до бою з Олександром Повєткіним. Боксер продемонстрував силу свого удару під час останнього тренування в Гоїнгу.
Володимир Кличко порвав пневматичну грушу / Фото: facebook.com/VitaliWladimirKlitschko
На сторінці Кличка в Facebook з'явилося відео роботи боксера на пневматичної груші, яка порвалася від його ударів.
Після цього Кличко замінили спорядження, а його спаринг-партнери сказали: "Чемпіон готовий!".
На тему: Колишній суперник Повєткіна та Кличка прогнозує перемогу українця нокаутом
Як повідомляв УНІАН, супротивникові Володимира Кличка чемпіону WBA росіянинові Олександру Повєткіну готуватися до жовтневого бою в Москві допомагають три спаринг-партнери. Поєдинок Кличко-Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському спорткомплексі "Олімпійський".
Читайте усі новини про бій Володимир Кличко - Олександр Повєткін в УНІАН завдяки прес-туру до Москви, який організувала ТМ "Хортиця".
.
Відео Facebook
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter