Подолати психологічний тиск Кличка мало хто здатний - російський боксер

Відомий російський боксер першої важкої ваги Григорій Дрозд вважає, що в поєдинку володаря титулів WBA, IBF і WBO у суперважкій вазі Володимира Кличка і «регулярного» чемпіона WBA у суперважкій вазі Олександра Повєткіна Кличко матиме психологічну перевагу.

Про це він заявив в інтерв'ю сайту allboxing.ru.

Зокрема Дрозд заявив: «У бою з Кличком є один момент, який багато хто прогаює: все чудово, поки ти не опиняєшся на рингу першим, не починає звучати музика і вдалині не з’являється фігура Кличка. Так, як вміє чинити психологічний тиск на суперника команда Кличка, мало хто ще здатний. Як Владимир поводиться, як себе ставить. Він дійсно великий, і це, на мій погляд, Олександр в першу чергу має подолати. Так, він великий, так, він сильно б'є, але у нього також дві ноги, дві руки, одне серце і одне підборіддя. Якщо він більший, то ти маєш бути швидшим, якщо у нього більше маса, то ти маєш бути більш різким...».

Разом з тим, Дрозд відзначив і ті чинники, які можуть зіграти на користь Повєткіна: "Можу сказати і таку річ: фізично Саша - дуже сильний боксер. Сила в ньому є, і дуже велика. Якщо він донесе свій удар до Кличка, то я можу на сто відсотків сказати, що проблеми у того одразу з'являться. Так, Володя - фаворит у бою. Те, як він перемагав, те, як він піднімався після важких поразок, робить йому честь, і зменшувати його заслуги було б нерозумно. Але Саша - дійсно людина з дуже міцними нервами і твердим характером. Він точно не боятиметься і точно йтиме вперед і битиметься. Отже, шанси у нього є, і вони достатньо вагомі".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня у Москві у СКК "Олімпійський". Дрозд у рамках цього самого вечора боксу проведе бій з володарем поясу чемпіона Європи (EBU) у першій важкій вазі поляком Матеушем Мастернаком.

Читайте усі новини про бій Володими Кличко - Олександр Повєткін в УНІАН завдяки прес-туру до Москви, який організовує ТМ "Хортиця".