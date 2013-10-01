Українські члени FARE називають рішення ФІФА схожим на провокацію

Українські члени організації «Футбол проти расизму в Європі» (FARE) здивовані рішенням Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), яке вона винесла наприкінці минулого тижня щодо інцидентів, які нібито мали місце під час відбіркового матчу ЧС-2014 у Львові між збірними України та Сан-Марино. Про це вони заявили в ефірі радіо "Свобода".

Серед асоційованих членів FARE, яка з березня 2012 року почала діяти як асоціація з понад 160 членами, є й кілька з України – Конгрес національних громад (Київ), «Міжнародний фонд охорони здоров’я і навколишнього середовища» (Мукачеве, Закарпаття), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» та ще одна організація, офіційного сайту якої в Україні знайти не вдається – Football against prejudices («Футбол проти упереджень»).

Виконавчий директор Конгресу національних громад України Ганна Лінчовська повідомила, що Конгрес про цей моніторинг FARE у Львові навіть не інформували, і там нічого про це не знали, хоча Конгрес дійсно є членом FARE. Варто нагадати, що ця організація – Конгрес національних громад України – як ніхто, досить об’єктивно підготовлена для оцінок й аналізу таких проблем.

Своєю чергою віце-президент Конгресу національних громад Йосип Зісельс з цього приводу сказав: «Нас до цього моніторингу не підключали. Ми проводили влітку у Львові акцію «Футбол проти расизму». А до цього моніторингу нас не підключали. Це взагалі дуже дивно виглядає і схоже на провокацію у контексті більш широкого такого процесу для того, щоб намалювати Україну сьогодні як расистську і нацистську країну, хоча це не так. Це є сценарій такий – вивести у другий тур виборів президента України у 2015 році Тягнибока разом із Януковичем і протиставити весь світ цьому. Що ось є така загроза нацизму, реальна і серйозна, хоча її нема, але треба намалювати таку картину світові. І ось на це кинуті великі гроші, і я всюди бачу прояви цього. Це реальний сценарій нашого життя через два роки».

Зісельс також сказав, що в Конгресі будуть вивчати питання суті діяльності FARE. «Якщо це створено з провокаційною метою, то ми не будемо входити до неї. Є так звана організація «Світ без нацизму» з Москви, і ми всюди протистоїмо цій організації», – зауважив Зісельс.

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Речник ще однієї української організації «Міжнародний фонд охорони здоров’я та навколишнього середовища» Роман Угрин сказав: «Ні, останній цей рік ми взагалі не подавали заявки і не брали участі в ніяких акціях FARE. Попереднього року проводили лише міжнародні турніри».

На запитання, чи інформували їх із FARE про свої акції у Львові, Угрин відповів: «Ні, абсолютно нічого не було з їхнього боку».

Як повідомляв УНІАН, на офіційному сайті FARE зазначається, що їхній спостерігач поскаржився ФІФА на прояви расизму на стадіоні Львова під час матчу 6 вересня між Україною і Сан-Марино. Спостерігачі FARE були розчаровані «ультраправими банерами», «штандартом дивізії СС «Галичина»; занепокоєння FARE викликав також ультраправий банер Good night, left side, а також людина на трибуні у майці з номером 88 – цей момент представник FARE розшифрував як Heil Hitler («Н» – 8-й номер літери англійської абетки).

За рішенням ФІФА збірна України проведе вирішальний матч цього відбору з Польщею, який відбудеться 11 жовтня на стадіоні в Харкові, без глядачів. Федерацію футболу оштрафували на 45 тисяч швейцарських франків, а стадіон у Львові дискваліфікували аж до 2018 року.

ФФУ проситиме ФІФА про прискорений розгляд української апеляції щодо можливого пом’якшення покарання, бо вирішальний матч Україна – Польща відбору до Кубка світу з футболу 2014 року в Бразилії відбудеться у Харкові вже 11 жовтня.