Луческу каже, що "Манчестер Юнайтед" змінився і грає "не дуже виразно"

Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар", Луческу, зокрема зазначив, що англійська команда цього сезону дуже змінилася.

Румунський фахівець заявив: "Я аналізував останні матчі «Манчестер Юнайтед». Природно, поки що новий тренер команди Девід Мойєс не визначився з кістяком команди, і практично в кожному матчі змінюються 4-5 футболістів. Взаємини гравців на полі не такі, як були раніше. Команда від цього, природно, страждає. Те ж саме відбувається і з нами. Ротація складу, яку проходить і «Манчестер», і ми, призводить до результатів, які нині демонструють обидві команди. За великим рахунком, ті претенденти на чемпіонство в Англії, про яких я можу сказати – «Ліверпуль», «Челсі», «Арсенал», – значно менше змінюють склад і вводять нових гравців на кожен матч".

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Кажучи про залишення поста головного тренера МЮ багаторічного наставника Алекса Фергюсона, Луческу зазначив: "Звичайно, будь-яка тренерська перестановка – це нова філософія команди, якісь нові ідеї. Навіть якщо Фергюсон сам вибрав собі Мойєса як послідовника. Кожен тренер потребує періоду адаптації, знайомиться з підопічними. Цим і пояснюється складність початку чемпіонату для «Манчестер Юнайтед». Напевно такого б не було, якби біля керма команди був Фергюсон".

Що стосується власної команди, тренер гірників заявив, що кадрових проблем перед грою з англійським грандом він не відчуває: "Луїс Адріано тренується в загальній групі. І якщо сьогодні нічого не станеться, то завтра він однозначно вийде на футбольне поле. Як і решта всіх гравців. Сьогодні виберу тих футболістів, які готуватимуться до матчу. Зверну увагу на досвід футболістів і на передбачуваний склад «Манчестер Юнайтед». Зараз наша ситуація з МЮ в чомусь схожа. Мойєс повинен був варіювати склад, шукати оптимальне поєднання гравців, знайомитися з футболістами. Зважаючи на це і не дуже, як то кажуть, виразною є гра МЮ нині. Нам доводилося давати грати новачкам команди, іноді ризикуючи. І в цьому плані, я вважаю, ми приблизно однакові. Але завтра обидва тренери напевно виставлять найдосвідченіших футболістів".

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Манчестер Юнайтед" відбудеться 2 жовтня на донецькій "Донбас-Арені". Початок ігри о 21.45. Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.