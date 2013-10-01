Колишній суперник Повєткіна та Кличка прогнозує перемогу українця нокаутом

Колишній суперник Володимира Кличка і Олександра Повєткіна американець Еді Чемберс дав свій прогноз на битву двох олімпійських чемпіонів, заявивши, що українець виграє нокаутом. Про це пише спеціалізований портал boxingnews.com.ua.

Зокрема, Чемберс відзначив: "Повєткін дуже жорсткий і вольовий боєць, він перемагав на всіх рівнях. Але йому буде дуже важко щось протиставити розмірам Володимира, його чемпіонському досвіду і атлетизму. Я скажу, що Владимир виграє нокаутом в середніх або пізніх раундах".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві, у СКК "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко - Олександр Повєткін завдяки прес-туру до Москви, який організовує ТМ "Хортиця".