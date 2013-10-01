Об’єднана футбольна ліга відкриває офіс в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив генеральний директор оргкомітету Об'єднаної футбольної ліги Валерій Газзаєв.

«Найближчим часом уже буквально на тому тижні буде відкрито офіс в Україні, де займатимуться українські фахівці. Офіс буде приблизно такий же, як у нас тут (у Росії), трішки менший, в усіченому вигляді», - сказав Газзаєв.

За його словами, сезон 2013-2014 року повинен стати «перехідним роком» для Об'єднаної футбольної ліги (ОФЛ) Росії та України, а повноцінний старт ОФЛ очікується в сезоні 2015-2016 років.

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Офіс, який планується відкрити в Україні, займатиметься питаннями ОФЛ. Відповідно до проекту об'єднаної футбольної ліги, цей наднаціональний орган займатиметься організацією та проведенням змагань Прем'єр-ліги ОФЛ, першого дивізіону, об'єднаної молодіжної Прем'єр-ліги та об'єднаного молодіжного першого дивізіону. ОФЛ буде сформована за принципом збереження національних квот Росії та України (рівна участь клубів від країн у чемпіонаті) й організована у формі проведення двоколового турніру.

Як повідомляв УНІАН, ідею створити Об'єднаний чемпіонат замість двох національних турнірів вперше восени 2012 року озвучив голова російської компанії "Газпром" Олексій Міллер. «Газпром» є акціонером клубу «Зеніт» (Санкт-Петербург).

У лютому 2013 року в офісі "Газпрому" в Москві відбулося перше засідання Оргкомітету за участю представників клубів. Від України в ньому брав участь один представник сімферопольської "Таврії", проте пізніше в керівництві "Таврії" заявили, що не давали нікому повноважень на участь у зборах. Було також заявлено бюджет турніру в 1 млрд доларів США.

Пізніше російська Прем'єр-ліга схвалила проект Об'єднаної футбольної ліги. В Україні заяви на підтримку нового турніру не робили ні в Прем'єр-лізі, ні у Федерації футболу.

Більш того, керівництво ФФУ неодноразово виступало категорично проти проведення подібного турніру, наполягаючи на продовженні практики проведення національних чемпіонатів.

Також категорично проти проведення об'єднаного турніру виступили міжнародна (ФІФА) і європейська (УЄФА) футбольні асоціації.