Повєткіна до бою з Кличком готував тренер Тайсона

Якщо в цілому тренувальним процесом у таборі Повєткіна керував російський фахівець Олександр Зімін, то над деякими технічними моментами з ним працював й американець, який впродовж багатьох років працював з Тайсоном як другий тренер.

Про це повідомляє спеціалізований портал Boxingnews.com.ua.

На тему: Екс-чемпіон світу з боксу Холіфілд назвав "звичайною" вірогідну перемогу Кличка

Також МакКінлі працював з Гільєрмо Джонсом, який у травні нинішнього року переміг іншого російського боксера - Дениса Лебедєва.

МакКінлі повинен був навчити Повєткіна робити те, чого його так і не зміг навчити інший колишній тренер Тайсона Тедді Атлас - "качати маятник" , не стояти на місці, ухилятися.

МакКінлі був тренером нігерійця Сема Пітера у його другому бою з Кличком-молодшим, який завершився перемогою Володимира нокаутом у десятому раунді. Він же готував Пітера до бою із Кличком-старшим, у якому Віталій переміг технічним нокаутом у восьмому раунді.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня у московському спорткомплексі "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко - Олександр Повєткін в УНІАН завдяки прес-туру дл Москви, який організовує ТМ "Хортиця".