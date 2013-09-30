Екс-чемпіон світу з боксу Холіфілд назвав "звичайною" вірогідну перемогу Кличка

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій і в суперважкій вазі Евандер Холіфілд заявив, що вірогідна перемога Володимира Кличка в бою з російським боксером Олександром Повєткіним стане "звичайною перемогою".

Про це, як повідомляє спеціалізований портал Boxingnews.com.ua, він сказав в радіоефірі програми Toe2Toe компанії Sky

На питання ведучого про те, чого Холіфілд чекає від бою Кличко – Повєткін, він відповів: «Кличко високий і довгорукий боєць, а Повєткін – маленький. Мені дуже цікаво, яким вийде їхній бій. Але вже зараз можу сказати таке: якщо Повєткін виграє у Кличка – для нього це буде величезне досягнення, а для Кличка перемога над Повєткіним буде звичайною перемогою».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко - Олександр Повєткін в УНІАН завдяки прес-туру в Москву, який організовує ТМ "Хортиця".