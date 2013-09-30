Володимир Кличко зламав ніс спаринг-партнеру

Володимир Кличко, який готується до титульного бою з росіянином Олександром Повєткіним, під час спарингу зламав ніс 29-річному британцю Сему Секстону.

Також, незважаючи на захисний шолом, який боксери надягають при спарингах, у британця залишилися гематоми під очима, повідомляє портал Vz.ua.

Секстон був запрошений на весілля свого кращого друга Бреда Робертсона, але в такому вигляді з'явитися на врочистості не зважився.

Кличко, увійшовши в становище спаринг-партнера, записав для його друга вітальне відеозвернення: «Бред і Хейлі (наречена), я знаю, що Сем Секстон не може бути з вами сьогодні, тому що зайнятий роботою. І, як бачите по моєму обличчю, з роботою він справляється дуже добре. Бажаю вам всього найкращого».

У свою чергу, Робертсон відзначив, що шокований вітанням від чемпіона світу і абсолютно не ображається на Секстона за те, що той не приїхав на його весілля: «Це було просто неймовірно! Я не чекав привітання від абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі! Що стосується Сема, то ми й надалі залишимося кращими друзями".

Як повідомляв УНІАН, бій за титул чемпіона світу Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві, в СКК "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко - Олександр Повєткін в УНІАН завдяки прес-туру до Москви, який організує ТМ "Хортиця".