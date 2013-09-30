Український тенісист Долгополов стартував на турнірі в Токіо з перемоги

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у першому колі Долгополов обіграв німця Даніеля Брандса з рахунком 6:3, 6:1.

Через надзвичайно сильний склад учасників на турнірі (призовий фонд - 1,3 млн. доларів) Долгополова не було включено до числа сіяних гравців. Але на першому етапі українцеві пощастило: йому в суперники дістався німець, який показує досить скромні результати. Не став винятком і сьогоднішній матч з Долгополовим, в якому Брандс зумів виграти лише чотири гейми.

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У наступному раунді, згідно з турнірною сіткою, Долгополов зіграє з переможцем матчу Віктор Ханеску (Румунія) - Янко Типсаревич (Сербія), який відбудеться 1 жовтня. Типсаревич на цьому турнірі посіяний під 8-м номером. На даний момент він посідає 23-е місце в рейтингу.

Турнір у Токіо триватиме до 6 жовтня.