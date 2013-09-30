У ФФУ розповіли, коли Україна зможе подати апеляцію у ФІФА

Перший віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко заявив про те, що ФФУ не може подати апеляцію у Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА) на вердикт про протиправні дії уболівальників під час відбіркового матчу до Чемпіонату світу 2014 року Україна - Сан-Маріно до того, як одержить офіційний документ про вжиті санкції.Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Стороженко заявив на прес-конференції у Будинку футболу.

Зокрема, перший віце-президент ФФУ відзначив: "Ми маємо розуміти, що досі не маємо повного рішення Дисциплінарного комітету ФІФА, відповідно до якого можемо подати апеляцію на рішення дискваліфікувати стадіон «Металіст» під час проведення матчу Україна - Польща. Нас має оповістити ФІФА, і лише після цього розпочинається 10-денна процедура подачі документів на апеляцію. Оскільки часу у нас украй мало, ми просимо ФІФА прискорити процедуру".

Разом з тим, за словами Стороженка, ФФУ відправила листа до Дисциплінарного комітету: "Ми виклали наші міркування письмово і відправили їх до Дисциплінарного комітету. Після 18 вересня ми направляли додаткові уточнення, особливо після того, як до нас звернувся Едмар (Галовський, гравець збірної України, якого за даними ФИФА ображали на расовому ґрунті уболівальники - УНІАН), який повідомив про те, що ніколи не почувався ущемленим в Україні, і ми також відправили це повідомлення до Дисциплінарного комітету ФІФА. Жодного з доводів України до уваги ФІФА прийнято не було. Тому ми просимо прискорену процедуру ухвалення рішення, щоб мати можливість внести наші додаткові аргументи і просити їх врахувати".

На запитання про те, чи не зможе апеляція ще більше зашкодити ФФУ і збірній України, Стороженко відповів: "Кожний може бути почутим і звернутися до ФИФА. Апеляція - це не ганебне явище і визнається в усьому світі. Апеляція не може призвести до посилення покарання, це вказано у Дисциплінарному кодексі ФІФА. Ми використовуватимемо усі можливості для того, щоб довести до відома ФІФА, що не можна так ставитися до тих моментів, які відбулися на матчі Україна - Сан-Маріно".

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Також перший віце-президент ФФУ торкнувся недільного матчу УПЛ у Львові "Карпати" - "Таврія" і прояснив ситуацію з FARE. "На жаль, нас не чують у Львові, чому доказ - вчорашній матч «Карпати» - «Таврія», де були помічені заборонені банери», - сказав Стороженко.

Він відзначив, що «FARE - міжнародна інстанція, акредитована ФІФА, яка делегувала половину своїх прав FARE, зокрема щодо боротьбі з проявом расизму у футболі. ФІФА висловила готовність боротися проти расизму і політики на стадіоні, а FARE - це повністю незалежна інституція, яка веде боротьбу з проявами політичного беззаконня і расизму на футбольних матчах. До цього моменту жодного контакту з FARE у нас не було. Сьогодні нам надійшов лист від FARE, в якому йдеться про те, що ця організація турбується про стан справ на трибунах під час проведення матчів в Україні і пропонує нам зустріч, щоб вирішити ці проблеми. Але ми, у свою чергу, маємо оповістити FARE про те, що з деякими положеннями покарання ми не згодні, і про це говоритимемо".

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Дисциплінарний комітет ФІФА виніс вердикт стосовно дій уболівальників на стадіоні "Львів-Арена", які використовували фаєри, вивішували неонацистські банери, а також образи на расовому ґрунті Едмара. Комітет зобов'язав збірну України провести найближчий домашній матч відбору ЧМ-2014 при порожніх трибунах (Україна - Польща, 11 жовтня у Харкові), виплатити штраф, а також дискваліфікував "Львів-Арену" аж до старту відбіркового циклу до ЧС-2018.

Раніше сьогодні також стало відомо, що штаб-квартиру ФІФА найближчим часом відвідає президент ФФУ Анатолій Коньков, який проведе переговори з чиновниками міжнародної федерації на предмет пом'якшення покарання для збірної України.