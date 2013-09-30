Мер Львова просить скасувати санкції ФІФА за "нібито" прояви нацизму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначено у зверненні мера Львова на ім’я президента Федерації футболу України Анатолія Конькова, Львів готовий залучити усіх друзів Львова та України в світі, аби переконати футбольну громадськість, що національно-визвольні символи та герої України, іменами яких названо вулиці, не є нацистами.

«Рішення ФІФА від 27 вересня 2013 року, відповідно до якого стадіон «Арена Львів» було дискваліфіковано до 2018 року, збурило громадськість Львова та й усе футбольне середовище України. Вкрай суворе рішення викликає багато запитань, особливо враховуючи, що підставою для нього стали нібито масові прояви нацизму та расизму з боку вболівальників. Вразили також критерії, з якими працюють експерти організації FARE, відповідно до яких символи та герої національно-визвольної боротьби українців визначено як «дискримінаційні», - цитує лист мера Львова прес-служба міської ради.

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Садовий у своєму зверненні до президента ФФУ наголошує на тому, що „Львів – толерантне та гостинне місто. Гості Євро-2012 з різних країн Європи та світу відзначили це”.

„Безумовно, ми використаємо усі можливості, які нам надасть правосуддя для того, аби захистити честь міста. Ми залучимо усіх друзів Львова та України в світі, аби переконати футбольну громадськість, що національно-визвольні символи та герої України, іменами яких названо вулиці, не є нацистами. Однак, сьогодні слово за вами, пане президенте ФФУ. Від імені громади Львова закликаю вас подати апеляцію до ФІФА, в якій, в тому числі, чітко аргументувати нашу позицію та зробити все, аби домогтись відміни несправедливого рішення», - зазначено у листі міського голови Львова до президента ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, за відомостями делегата Організації «Футбол проти расизму в Європі» (FARE), 6 вересня під час матчу відбірного турніру ЧС-2014 Україна – Сан-Марино (9:0) на стадіоні «Арена Львів» мали місце прояви неонацизму, зокрема, це наявність плакатів і жести уболівальників, що підкидали руки у фашистському вітанні «Хайль, Гітлер!». Також, за даними організації, група уболівальників з 30 осіб зустрічала улюлюканням, що імітує мавпячі крики, будь-які дії на полі натуралізованого бразильця, гравця збірної України Едмара Галовського.

26 вересня уболівальники київського «Динамо» і львівських «Карпат» написали президентові ФІФА Йозефу Блаттеру відкритий лист з проханням не карати збірну України з футболу за поведінку уболівальників в поєдинку проти Сан-Марино, який відбувся у Львові 6 вересня.

У листі уболівальники просять не поспішати з винесенням покарання збірній Україні на підставі звіту організації, компетентність якої щодо української історії і української символіки викликає величезні сумніви.

Зокрема, в листі зазначається: «"Ми були шоковані тим, що до списку дискримінаційної символіки внесено символи національно-визвольної боротьби українського народу. Наприклад, червоно-чорний прапор Організації українських націоналістів. Під цим прапором за часів Другої світової війни українці чинили опір двом потужним тоталітарним режимам світу – гітлерівському і радянському. На значній території України цей прапор асоціюється з героїчними сторінками своєї історії. Тому у нас виникає питання про компетентність і неупередженість експертів FARE».

27 вересня Дисциплінарний комітет ФІФА покарав українську команду штрафом і зобов'язав провести наступний матч відбору ЧС-2014 проти збірної Польщі (11 жовтня, в Харкові) без глядачів. Стадіон «Арена Львів» дискваліфіковано до 2018 року.