Блохіна після матчу закидали біляшами (відео)

Про це заявив головний тренер команди Олег Блохін, коментуючи нічию в Полтаві, повідомляє офіційний сайт Динамо.

"Вважаю, що грали дві хороші команди, але суддівство зіпсувало цей поєдинок", - сказав він.

Також Блохін подякував команді за те, що вона об'єдналася, незважаючи на видалення Брауна Ідейє, і розповів про конфлікт, що стався під час перерви.

"Майор міліції послав мене на три літери і назвав на «ти». Я вперше в житті таке бачив. Я ж йому не «тикаю». Це все-таки представник влади, він каже мені: «Іди туди». Так не можна мене, людину старшу, у порівнянні з якою він ще хлопчик, посилати на «ти». Але інциденту як такого, не було, я намагався втихомирити адміністратора Чубарова, який був на емоціях. Наприкінці матчу кинули три біляші. Треба було і пляшку горілки, щоб можна було відразу закусити", - підсумував тренер.