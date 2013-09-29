"Металіст" зміцнив лідерство у Прем`єр-лізі

Харківський "Металіст" виграв матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги у запорізького "Металурга" (3:2), зміцнивши своє лідерство у турнірній таблиці.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, харків`яни збільшили свою перевагу в очках над зігравшими унічию в цьому турі донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо".

У цій грі "Металіст" отримав солідну перевагу у середині першого тайму, забивши протягом п`яти хвилин два голи. Дубль на рахунку форварда збірної України натуралізованого серба Марко Девіча. Щоправда, на 45-й хвилині запоріжці звели перевагу господарів поля до мінімуму, коли відзначився Юрій Штурко.

У другому таймі Штурко на 61-й хвилині зрівняв рахунок. Проте, на 76-й Девіч зробив хет-трик забивши, як виявилось згодом, переможний гол своєї команди.

Таким чином, після 11-ти турів на рахунку харківської команди 29 очок. У дніпропетровського "Дніпра" - 26 бапів, "Шахтаря" й одеського "Чорноморця" - по 23, а київського "Динамо" - 18.

Як повідомляв УНІАН, 11-й тур УПЛ завершиться у понеділок, 30 вересня, матчем "Арсенал" (Київ) - "Севастополь". Обидві команди знаходяться у нижнйй частині турнірної таблицй й на ситуацію в лідируючій групі результат цього матчу ніяк не вплине.